Karriere Kick expandiert: Berliner Unternehmen sucht motivierte Mitarbeiter

BerlinJohannes Kirsch schreibt mit Karriere Kick, einer Karriere- und Ausbildungsmesse, große Erfolge. Das Unternehmen dahinter, die Kivent GmbH, sucht nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Gefragt sind vor allem Mitarbeiter in den Bereichen Kundenbetreuung, Sales Assistance und Vertrieb, die das Team dabei unterstützen, das Unternehmen strukturiert weiter auszubauen und die Kundenqualität nachhaltig zu steigern. Ebenso werden Teamassistenten, Office Manager und Marketingassistenten gesucht, die das Unternehmen in allen Belangen aktiv unterstützen. Im Marketingbereich geht es vor allem darum, Content zu produzieren, zu schneiden, vorzubereiten, zu posten und Werbung zu schalten.Gründer, Erfinder und Geschäftsführer Johannes Kirsch: "Wir stehen aktuell vor einer großen Herausforderung, da wir deutschlandweit neue Mitarbeiter benötigen, die uns dabei helfen, Erfolgsgeschichte zu schreiben. Neben den bereits genannten offenen Stellen sind auch Eventhelfer sehr gefragt, die uns gezielt bei den Events unterstützen, indem sie uns beim Aufbau helfen, das Event durchführen und beim Abbau mit anpacken. Auch Quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen, denn dank unserer glasklaren Prozesse und organisierten Strukturen kann man bei uns auch ohne Berufserfahrung durchstarten."Mit dem innovativen Messekonzept hat Karriere Kick es sich zur Aufgabe gemacht, Auszubildende und Unternehmen bei einer Runde Tischkicker auf spielerische Art und Weise zusammenzubringen. So wirkt sie dem Fachkräftemangel aktiv entgegen - und übernimmt eine wichtige Rolle bei der Förderung der deutschen Wirtschaft.Das Team hinter Karriere Kick zeichnet sich durch Motivation und sichtlichen Spaß an der Arbeit aus. Im Fokus der Kivent GmbH stehen dabei die Wertschätzung und das Wohlergehen der Mitarbeiter. Durch umfangreiche Gesundheitsleistungen, darunter ein jährliches Gesundheitsbudget in Höhe von 900 Euro, wird jeder Mitarbeiter für seine Leistung belohnt und anerkannt. Bewerber erwartet ein Job in einer wachsenden Branche mit Zukunftsperspektive, der nicht nur Sicherheit gibt, sondern auch echte Karrierechancen bereithält."Dank unseres gesunden Wachstums sind wir laufend auf der Suche nach neuen Kollegen, die Teil unserer Mission werden möchten, um gemeinsam die Zukunft der deutschen Wirtschaft positiv zu beeinflussen und Unternehmen erfolgreich bei der Gewinnung neuer Nachwuchskräfte zu helfen. Im Zuge dessen haben wir unsere bisherigen Räumlichkeiten inzwischen erweitert, um weitere Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter zu schaffen. Hinzu kommen weitere Möglichkeiten im Bereich der Content-Erstellung - so zum Beispiel eine Videoecke, in der wir ab sofort noch schneller, gezielter und regelmäßiger hochwertige Videos erstellen können", verrät Johannes Kirsch.Mehr Informationen finden Interessierte unter: https://www.karriere-kick.de/karriere/Pressekontakt:Kivent GmbHJosef-Orlopp-Straße 5610365 BerlinVertreten durch: Johannes Kirschhttps://www.karriere-kick.deinfo@kivent.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.de