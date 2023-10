Karriere-Aussicht im Kölner Norden: Beim LGV-Vertrieb warten Träume und sechsstellige Gehälter

KölnDer Job des Vertrieblers erfreut sich allgemein hoher Beliebtheit. Das liegt auf der einen Seite an den geringen Zugangsbeschränkungen, auf der anderen Seite locken hohe Verdienstmöglichkeiten. Schaut man sich nun den Stellenmarkt für den Vertrieb in der einwohnerreichsten Stadt in Nordrhein-Westfalen Köln an, so wird man überflutet mit Stellenangeboten. Ob Innen- oder Außendienst, Solar, Strom oder Gas. Ob als Handelsvertreter oder in Festanstellung. Es scheint für jeden Geschmack etwas dabei zu sein.Ein Unternehmen sticht dabei durch seine Stellenausschreibung heraus: Der LGV-Vertrieb (https://lgv-vertrieb.de) im Kölner Norden. Die Verheißung eines sechsstelligen Jahresgehalts - und das für Quereinsteiger - hat unser Interesse geweckt. Also haben wir uns auf dem Weg nach Köln-Ossendorf gemacht, um herauszufinden, ob die Firma dieses Versprechen einlöst. Der Inhaber Leon Koschitzki gewährte uns kurzerhand Einblick in das Herz der Organisation, die Verkaufsfläche.Der Traum vom großen Geld - Ein Einblick in den VertriebFür viele klingt es wie ein Märchen: Ein sechsstelliges Jahresgehalt, und das ohne jahrelange Erfahrung oder spezifische Vorbildung. Doch dieser Traum kann, wie wir herausfanden, durchaus Realität werden. Beim Betreten der Verkaufsfläche von LGV Vertrieb wird schnell klar: Hier wird gearbeitet - und das mit voller Leidenschaft. Bildschirme flackern, Mitarbeiter diskutieren, und überall wird die Energie eines pulsierenden Vertriebsteams spürbar. Die Umsatztafeln an den Wänden bezeugen beeindruckende Provisionen und beantworten unsere Frage nach dem "Ob".Das Geheimrezept des Erfolgs"Es gibt nicht nur einen Schlüssel zum Erfolg", sagt der Teamleiter, der uns durch die Räumlichkeiten führt. Der LGV-Vertrieb setzt auf eine Kombination aus kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung, erprobten Verkaufsleitfäden und einem engmaschigen Feedbacksystem. Doch was vielleicht noch wichtiger ist: Die Unternehmenskultur. Sie prägt Werte wie Positivität, Teamarbeit und Großdenken, welche den Erfolg des Unternehmens erst ermöglichen."Wir haben die Fähigkeit, aus Anfängern Spitzenverdiener zu machen", betont der Teamleiter stolz.Unser Fazit: Im Vertrieb ist alles möglichZweifelsohne ist der Verkauf nicht für jeden das Richtige. Aber für diejenigen, die ihre kommunikativen Fähigkeiten einsetzen und offen sind für Neues, bietet der LGV-Vertrieb eine Plattform für ungeahnte berufliche Möglichkeiten. Persönlicher Einsatz vorausgesetzt, sind hier sechsstellige Jahresgehälter durchaus möglich. Wer nach dem geeigneten Startplatz für seine Vertriebskarriere sucht, wird hier im Kölner Norden fündig.Pressekontakt:LGV Vertriebinfo@lgv-vertrieb.de