Karrie Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Karrie-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Es gab keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen intensiv diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Karrie-Aktie einen erheblichen Abwärtstrend aufweist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -34,87 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet, zeigt sich ein unterbewerteter Wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,38 Euro, was 88 Prozent weniger ist als der branchenübliche Durchschnittswert von 53. Dadurch wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.