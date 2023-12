Karrie Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Karrie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -41,8 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Karrie um 49,25 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren berücksichtigen. Laut Analysten waren die Kommentare zu Karrie auf sozialen Plattformen neutral, und die Themen in den Diskussionen waren ebenfalls neutral, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Karrie mit 0,49 HKD -14,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Aktie ebenfalls mit einer Distanz von -35,53 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Karrie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.