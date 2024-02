Karrie Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Karrie: Neutral bewertet trotz leicht höherer Dividende

Die Dividende von Karrie liegt bei 6,25 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,59 %) nur leicht höher ist. Die Differenz beträgt 0,66 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral" führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Das Unternehmen Karrie war in den Diskussionen der Anleger weder positiv noch negativ präsent. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Karrie bei -57,81 % und damit mehr als 36 % unter dem Durchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,4 % in den letzten 12 Monaten, was Karrie mit einer Rendite von 37,42 % deutlich unterbietet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Karrie liegt bei 26,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 51,72, was darauf hindeutet, dass Karrie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.