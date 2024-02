Karrie Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Analyse der Karrie-Aktie zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Karrie bei 0,64 HKD liegt, während die tatsächliche Aktie einen Kurs von 0,46 HKD aufweist. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -28,13 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 liegt bei 0,48 HKD, was zu einem Abstand von -4,17 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Karrie als unterbewertet gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 6,38 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 51,63 liegt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Karrie eine Dividendenrendite von 6,25 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.