Karrie Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Karrie-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 10 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,56% darstellt. Dies ergibt eine Differenz von +4 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Karrie-Aktie liegt bei 60, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 79 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, wofür die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Karrie zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Karrie-Aktie eine Rendite von -55,05% auf, was 47 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit -13,7 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie führt.