Karrie Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Karrie wird in verschiedenen Bereichen analysiert und bewertet. In Bezug auf die Dividende schneidet das Unternehmen gut ab, da die Dividendenrendite von 10 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,47 % liegt. Die Differenz beträgt 4,53 Prozentpunkte, was zu einer positiven Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Karrie-Aktie betrachtet. Über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser 0,72 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,495 HKD liegt. Dieser Unterschied von -31,25 Prozent führt zu einer schlechten Bewertung. Auch über die letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich ein Wert von 0,55 HKD, wobei der letzte Schlusskurs wiederum darunter liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung wird durch Diskussionen in sozialen Medien widergespiegelt. Hierbei zeigen sich überwiegend neutrale Themen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Informationstechnologie zeigt sich eine negative Performance von -55,05 Prozent, was deutlich unter dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Elektronische Geräte und Komponenten-Branche liegt die Rendite mit -13,11 Prozent im vergangenen Jahr deutlich darunter.

Insgesamt führen diese Bewertungen zu einem schlechten Rating für die Aktie von Karrie.