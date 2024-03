Karrie Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Karrie-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs 0,59 HKD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 0,47 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,34 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,46 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,17 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 10 Punkten, was bedeutet, dass die Karrie-Aktie als überverkauft eingestuft wird und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Karrie-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Karrie-Aktie eine Rendite von -57,81 Prozent auf, was mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie mit einer Rendite von 41,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Karrie angesprochen. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Karrie-Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.