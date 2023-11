Karrie Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Aktie von Karrie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,81 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,56 HKD) um -30,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,58 HKD, was einer Abweichung von -3,45 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Karrie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Karrie. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Karrie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,38, was unter dem Branchendurchschnitt (91 Prozent) liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 70,24 auf. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Karrie mit einer Dividendenrendite von 10 % über dem Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,62 %). Die Differenz von 4,38 Prozentpunkten führt zu der Bewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Karrie eine Bewertung als "Neutral" auf technischer und sentimentaler Ebene, während sie auf fundamentalen und dividendenbezogenen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.