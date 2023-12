Karooooo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Karooooo liegt bei 45,24, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 45,82, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für die nächsten 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Karooooo ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien bezüglich Karooooo haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht, und hier wurde festgestellt, dass über Karooooo in etwa normaler Frequenz diskutiert wurde.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Karooooo 23,35 USD, während die Aktie selbst bei 24,94 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +6,81 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 24,52 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".