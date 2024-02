Karoon Energy Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Karoon Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 61, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 59,49 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Karoon Energy damit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Karoon Energy diskutiert.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich auch hier ein "Gut"-Wert für Karoon Energy.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -11,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.