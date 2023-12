Karnov AB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Karnov-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 50,24 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 54 SEK liegt, was einer Abweichung von +7,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 51,84 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,17 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für Karnov gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Karnov-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 36) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 54,38). Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der RSIs für Karnov.

In den sozialen Medien wurde Karnov in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

