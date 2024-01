Karnalyte Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Karnalyte verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,33 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -10,65 Prozent, was einer Underperformance von -2,68 Prozent für Karnalyte entspricht. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,65 Prozent, und Karnalyte verzeichnete eine Unterperformance von 2,68 Prozent unter diesem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Karnalyte-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,23 CAD lag. Der letzte Schlusskurs (0,2 CAD) weicht somit um -13,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,22 CAD) zeigt eine Unterperformance, da der letzte Schlusskurs um -9,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt lag. Somit erhält die Karnalyte-Aktie auch für diesen Wert ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine neutrale Bewertung. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,5 Punkte, was bedeutet, dass Karnalyte weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI (Wert: 47,06) keine Anzeichen von Über- oder Unterkauftsein. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so weist die Aktie von Karnalyte eine Dividendenrendite von 0 % auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,65 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".