Tilray Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die Stimmung für Tilray Brands hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. Dies spiegelt sich auch in der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wider, die in den letzten vier Wochen zurückgegangen ist. Dies deutet auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tilray Brands-Aktie beträgt aktuell 51, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 55,73 keine überkauften oder überverkauften Signale. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSIs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die thematisierten Themen waren mehrheitlich negativ. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung, während eine "Neutral" Einschätzung aufgrund der kommunikativen Tätigkeiten festgehalten wird.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Tilray Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage (2,81 CAD) um -12,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,47 CAD) ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,69 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Tilray Brands-Aktie aufgrund der genannten Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

Tilray kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tilray jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tilray-Analyse.

Tilray: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...