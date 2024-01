Karin Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Aktie von Karin zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,32 SGD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,3 SGD einen Abstand von -6,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,31 SGD, was einer Differenz von -3,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Karin zeigt für den 7-Tage-RSI aktuell 60 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 52,94 im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Karin führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Karin war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Karin in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,75 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +19,28 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 19,34 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.