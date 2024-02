Karin Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Karin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,32 SGD keine Abweichung vom aktuellen Kurs (0,32 SGD) aufweist, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 0,31 SGD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,5 Prozent, was 5,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 5,29) liegt. Die Karin-Aktie bekommt daher eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher erhält die Karin-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Karin-Aktie beläuft sich auf 54,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen und auf 40,91 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.