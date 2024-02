Karelian Diamond Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. In Bezug auf Karelian Diamond haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Ergebnisse positiv war. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Karelian Diamond in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Karelian Diamond mittlerweile auf 0,02 EUR, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,012 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -40 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,01 EUR, was einer positiven Abweichung von +20 Prozent entspricht und somit eine Bewertung von "Gut" nach sich zieht. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, beträgt 0 Prozent und liegt somit 5,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 5,19). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Karelian Diamond-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In fundamentalen Belangen gilt die Aktie von Karelian Diamond gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet. Das KGV liegt mit 131,08 insgesamt 39 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", welcher 94,06 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahlen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".