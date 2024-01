Kardex und Addverb werden strategische Partner im Bereich Intralogistik-Software

Zürich (ots/PRNewswire) -Kardex ist eine strategische Partnerschaft mit Addverb (https://addverb.com/) im Bereich Intralogistik-Software eingegangen. Addverb ist ein in Indien ansässiges, global tätiges Unternehmen für die Automation von Lagerhäusern. Kardex bringt seine Expertise im Bereich kompakte Lagersysteme in die Partnerschaft ein, während Addverb mit seiner hervorragenden Technologie zum Management von Lagerhäusern zur Zusammenarbeit beiträgt. Das hochgradig innovative System von Addverb zum Management von Lagerhäusern basiert auf einer modernen Microservices-Architektur und kann komplett über die Cloud betrieben werden.Die Partnerschaft zwischen Kardex und Addverb ermöglicht ein Paket von integrierten und effizienten Lösungen, die die modernsten Technologien im Bereich Management und Automatisierung von Lagerhäusern bieten. Das Gesamtpaket, das aus Addverb-Software und Kardex-Lagersystemen besteht, führt zu nahtlos integrierten und optimierten Lagersystemen für Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen.Die Lösung von Addverb für das Management von Lagerhäusern basiert auf einer Microservices-Architektur, die nahtlos skalierbar und extrem flexibel ist. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche aus, die die Implementierung und Verwaltung einfach macht. Die Algorithmen des Addverb-Systems optimieren den Einsatz von Ressourcen und Materialien, was zu optimierten Workflows und höherer Produktivität führt. Die Cloud-basierte Architektur garantiert den Zugriff von überall und liefert Daten in Echtzeit für die optimale Entscheidungsfindung, wobei die Sicherheitsstandards sehr hoch sind.Die Partnerschaft zwischen Kardex und Addverb ist ein innovativer Fortschritt im Bereich Lagerhaus-Management. Beide Unternehmen sind überzeugt, dass sie mit ihren gemeinsamen Bemühungen die Effizienz und Flexibilität von Unternehmen weltweit steigern können.„Dank der Partnerschaft mit Addverb können wir unseren Kunden eine der fortschrittlichsten Lagermanagement-Lösungen für hochgradig effiziente Lagerung anbieten. Die Kombination unserer Technologien wird neue Standards für die Integration von Logistiksystemen setzen", betont Dr. Volker Jungbluth, Head of Corporate Technology bei Kardex.Die strategische Partnerschaft ermöglicht umfassende Synergien zwischen den beiden Unternehmen. „Gemeinsam mit Kardex werden wir in der Lage sein, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, mit denen sie ihre Lagerhaus-Prozesse revolutionieren können, was ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht", sagt Pieter Feenstra, CEO Addverb EMEA.Mehr Informationen über Kardex und Addverb sowie über deren Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf den offiziellen Websites unter www.kardex.com und www.addverb.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2323008/Addverb_X_Kardex.jpgFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Devishi Arora | devishi.arora@addverb.com | +91 9319702055View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kardex-und-addverb-werden-strategische-partner-im-bereich-intralogistik-software-302040564.htmlOriginal-Content von: Addverb, übermittelt durch news aktuell