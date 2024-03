Kardex Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Kardex ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Stimmungsbarometer gab es an fünf Tagen positive Diskussionen, während negative kaum zu verzeichnen waren. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Kardex derzeit bei 1,66 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent in der "Maschinen"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine langfristig mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine Einstufung von "Gut" mit einem Wert von 21,88. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 23,3 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf technischer Ebene.