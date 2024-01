Kardex Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Kardex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 197,36 CHF verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 211 CHF, was einem Unterschied von +6,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 197,42 CHF liegt mit einem Unterschied von +6,88 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kardex-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung rund um Kardex neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem RSI von 60,61 gilt die Kardex-Aktie als "Neutral". Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 40,05 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kardex im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Rendite von 2 % aus, was 1,03 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,03 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.