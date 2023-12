Kardex Aktie: Enormes Potenzial ....

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kardex wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen darüber gab. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Kardex befasst. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Kardex im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,7 Prozent erzielt, was 42,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,24 Prozent, und Kardex liegt aktuell 42,46 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kardex liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Kardex beträgt derzeit 2%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,09%. Mit einer Differenz von lediglich 1,09 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.