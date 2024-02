Kapsch Trafficcom Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet unterstützt werden. Bei Kapsch Trafficcom zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Kapsch Trafficcom liegt aktuell bei 80 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 74,49 eine Überkauft-Situation, was zu einer weiteren schlechten Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 10,09 EUR für den Schlusskurs der Kapsch Trafficcom-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,8 EUR, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,25 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Kapsch Trafficcom im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,9 Prozent erzielt, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.