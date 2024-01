Kapsch Trafficcom Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Fevertree":

Die technische Analyse der Kapsch Trafficcom-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers mithilfe des gleitenden Durchschnitts ermittelt werden kann. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 10,46 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,76 EUR liegt, was einem Unterschied von -6,69 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,28 EUR) liegt der letzte Schlusskurs hingegen über dem gleitenden Durchschnitt (+5,17 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kapsch Trafficcom-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Kapsch Trafficcom in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 14,19 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -41,36 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Kapsch Trafficcom um 54,13 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kapsch Trafficcom überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Kapsch Trafficcom-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.