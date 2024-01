Kapsch Trafficcom Aktie: Einfach nur Spitze!

Die österreichische Firma Kapsch Trafficcom schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt ihrer Branche, Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 2,4 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,4 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kapsch Trafficcom unterhalten. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Kapsch Trafficcom in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Kapsch Trafficcom daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,65 Euro. Für vergleichbare Werte in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" werden durchschnittlich 25 Euro gezahlt. Somit ist der Titel unterbewertet und wird auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.