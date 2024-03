Kapsch Trafficcom Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das österreichische Unternehmen Kapsch Trafficcom wird in Bezug auf sein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als preisgünstig eingestuft. Mit einem Wert von 5,53 liegt das KGV des Unternehmens deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 27. Dieser Unterschied beträgt aktuell 80 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kapsch Trafficcom derzeit bei 9,78 EUR verortet. Da der Aktienkurs selbst bei 8,2 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -16,16 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Abstand von -9,19 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kapsch Trafficcom-Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf der Grundlage des RSI.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Kapsch Trafficcom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,9 Prozent erzielt, was 58,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie mit einer Rendite von 40,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.