Kappa Create Holdings im Check!

Die Beurteilung von Kappa Create auf den sozialen Medien ergibt ein neutrales Stimmungsbild. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen festgestellt. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Anlegerstimmung wider.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Kappa Create liegt bei 27,59 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 51,77, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Kappa Create-Aktie sowohl nahe dem 200-tägigen Durchschnitt als auch dem 50-tägigen Durchschnitt liegt. Beide Abweichungen führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend wird die Kappa Create-Aktie sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse als "Neutral" eingestuft.