Kappa Create Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität der letzten Wochen, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Kappa Create-Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kappa Create liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 47,08, was bedeutet, dass Kappa Create hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf die technische Analyse verzeichnet der gleitende Durchschnittskurs von Kappa Create einen Wert von 1538,64 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1599 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1592,04 JPY, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Kappa Create diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Kappa Create somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.