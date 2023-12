Kappa Create Holdings Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse der Kappa Create Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 1534,73 JPY verläuft. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1639 JPY, was einem Abstand von +6,79 Prozent entspricht und die Einstufung "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1582,36 JPY erreicht, was einer Differenz von +3,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, ergibt die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Die Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien zeigen in Bezug auf Kappa Create in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kappa Create Aktie liegt bei 58,24, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index eine neutrale Bewertung für die Kappa Create Aktie.