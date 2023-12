Kappa Create Holdings Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Kappa Create zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1536,77 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 1638 JPY beträgt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +6,59 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1587,02 JPY, was einem Abstand von +3,21 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Kappa Create daher die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse sozialer Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Untersuchung von Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es bei Kappa Create in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kappa Create liegt bei 61,67, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Kappa Create daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.