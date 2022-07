Kapitol-Ausschuss warnt vor Gefahr für Demokratie in den USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Ausschuss zur Kapitol-Attacke hat davor gewarnt, dass die Gefahr für die Demokratie in den USA nicht gebannt ist. Die Kräfte, die der damalige US-Präsident Donald Trump an diesem Tag entfacht habe, seien immer noch da, sagte Ausschussmitglied Adam Kinzinger bei einer öffentlichen Anhörung am Donnerstagabend (Ortszeit). "Die militanten, intoleranten Ideologien, die Milizen, die Entfremdung und die Unzufriedenheit, die seltsamen Fantasien und die Desinformation - das ist alles noch da draußen."

Es handle sich dabei "um den Elefanten im Raum", so der Republikaner weiter. Deshalb wolle der Ausschuss auch Gesetzesänderungen empfehlen, um einen weiteren 6. Januar 2021 zu verhindern, kündigte Kinzinger an. Die Kapitol-Attacke sei ein "Schandfleck in unserer Geschichte". Kinzinger ist neben Liz Cheney das einzige republikanische Mitglied im Ausschuss. Beide wurden für ihre Arbeit in dem Gremium von ihrer Partei verstoßen./nau/DP/zb