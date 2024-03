Kapitalmarktausblick 2024: Hauck Aufhäuser Lampe blickt mit Top-Speakern auf das Superwahljahr und die Folgen

Frankfurt am Main/Köln (ots) -- Privatbankhaus hat ersten Flagship Kapitalmarktausblick mit Karl-Theodor zu Guttenberg und Julius van de Laar veranstaltet- Speaker geben Einblicke in die Mechanismen des US-Wahlkampfs sowie Einschätzung zu den weitreichenden Folgen der Wahlen- Marktexperten von Hauck Aufhäuser Lampe analysieren aktuelle Trends und Entwicklungen als Einflussfaktoren für die VermögensanlageDas Jahr 2024 als entscheidende Weichenstellung für Politik, Wirtschaft und die Kapitalanlage: Hauck Aufhäuser Lampe hat gestern mit rund 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern den ersten HAL Flagship Kapitalmarktausblick veranstaltet. Top-Speaker wie der ehemalige Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg und der Politstratege Julius van de Laar widmeten sich dabei dem Superwahljahr und gaben dem Publikum vor Ort in Köln und parallel im Livestream tiefgehende Einblicke insbesondere in die politischen Mechanismen rund um die US-Wahlen im Herbst und deren geopolitischen wie wirtschaftlichen Konsequenzen. Der Vorstandsvorsitzende Michael Bentlage sowie die Experten Dr. Alexander Krüger und Robin Beugels gaben zudem ihre Einschätzungen zur Entwicklung von Konjunktur und Kapitalmärkten sowie zur Strategie des Bankhauses. Gastgeber war Vorstandsmitglied Oliver Plaack, zuständig für das Private & Corporate Banking, moderiert wurde die Veranstaltung von der Journalistin Fanny Fee Werther.Wie wird das "Race to the White House"? Karl-Theodor zu Guttenberg und Julius van de Laar diskutierten diese Frage in einem offenen Dialog: Bemerkenswert wird demnach der massive Einsatz Künstlicher Intelligenz sein, der Einfluss auf den US-Wahlkampf nehmen kann. Dabei gingen die Speaker auch auf das "politische Innenleben" der Vereinigten Staaten und die Rolle der Medien ein. Eine weitere Frage war, wie sich die Welt nach den Wahlen ordnen und wie sich ihr Ausgang wirtschaftlich und sicherheitspolitisch auf Europa auswirken wird. Zudem warfen die Referenten einen Blick auf die innenpolitische Lage in Deutschland und gaben ihre Erwartungen zur weiteren Entwicklung.Die bestimmenden Themen für die KapitalmärkteDr. Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, ging unter dem Titel "Belastungsprobe" auf die Makro- und Kapitalmarkttrends 2024 ein und widmete sich dabei wesentlich Themen wie Wirtschaftswachstum, Inflation, Leitzinsen und Währungen. Dabei diskutierte er dezidiert den Zustand der deutschen Wirtschaft und sagte: "Die deutsche Wirtschaft ist ein schwerer Problemfall. Unsere Sorgen nehmen stetig zu, ob sich die Entwicklung noch drehen lässt. Eine Gesundung auf die Schnelle dürfte nicht zu erreichen sein." Ebenso betrachtete er detailliert die Staatsverschuldung und die Zinslast in den USA. Sein Statement dazu: "Der kräftige Anstieg der US-Staatsschulden sorgt uns, ihn gilt es im Blick zu behalten."Ausgehend von dieser Makrosicht widmete sich Robin Beugels, Chief Investment Officer Wealth Management von Hauck Aufhäuser Lampe, einzelnen Anlageklassen und damit wichtigen Themen für die Geldanlage. Er analysierte, ob die bislang eher optimistische Entwicklung von Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz gerechtfertigt ist oder nur das Zeichen einer "KI-Blase". Zudem sprach er zur Qualität von Anleihen sowie zum Höhenflug bei Gold. Sein Fazit: "Die KI-Euphorie und Sorglosigkeit an den Aktienmärkten mahnt zur Vorsicht. Gerade jetzt ist die Diversifikation der Portfolios wichtig."Erfolgreich trotz herausforderndem UmfeldMichael Bentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck Aufhäuser Lampe, gab dem Publikum eine exklusive Einschätzung zur Entwicklung des Bankhauses. Er sagte unter anderem: "Heute, im dritten Jahr nach dem Merger von Hauck & Aufhäuser und dem Bankhaus Lampe, haben wir unsere Marktpositionierung nicht nur konsequent ausgebaut, sondern zählen außerdem zu den stärksten Private Banking-Anbietern in Deutschland. Unser Bankhaus hat sich dank seiner strategischen Aufstellung und dem diversifizierten Geschäftsmodell als sehr resilient gegen konjunkturelle und geopolitische Einflussfaktoren erwiesen. Das ist eine ideale Ausgangsbasis für unsere weitere Wachstumsambition." Ebenso äußerte er sich zu künftigen Trends und Strategien in der Finanzindustrie und lieferte dem Publikum damit spannende Impulse für ihre Geldanlage im Kontext aktueller Entwicklungen.Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Das Superwahljahr 2024 ist bemerkenswert: Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung wird in diesem Jahr über den Ausgang verschiedener Wahlen entscheiden - und damit auch unsere wirtschaftliche und politische Zukunft beeinflussen. Mehr noch: Eine Welt, die so unruhig und in Veränderung ist, hatten wir noch nie. Daraus resultieren zahlreiche berufliche, finanzielle und nicht zuletzt private Fragestellungen für unsere Kundinnen und Kunden, die sie eingehend mit uns diskutieren. Deshalb war es uns wichtig, ihnen wertvolle Einschätzungen und Einblicke zu den wesentlichen Entwicklungen dieses Jahres zu geben. 