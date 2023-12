Kaonavi Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Kaonavi-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Kaonavi weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kaonavi derzeit bei 2282,6 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 2052 JPY liegt und somit einen Abstand von -10,1 Prozent aufweist, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 2157,12 JPY liegt, ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Diskussionen zu Kaonavi in den sozialen Medien deuten auf neutrale Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Kaonavi bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Kaonavi-Aktie ein "Neutral"-Rating.