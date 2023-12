Kaonavi Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kaonavi bei 2048 JPY liegt, was einer Entfernung von -10,17 Prozent vom GD200 (2279,86 JPY) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2157,56 JPY. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,08 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Kaonavi-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Anlegerbewertung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Laut der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ist die Anleger-Stimmung daher insgesamt "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Kaonavi auf langfristige Stimmungsfaktoren hin untersucht. Die Aktivität der Beiträge zeigte eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Kaonavi war ebenfalls konstant, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Kaonavi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wurde auch der Relative-Stärke-Index (RSI) für Kaonavi betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,07 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Kaonavi-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.