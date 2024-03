Kaonavi Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Anleger sind ständig auf der Suche nach aktuellen Informationen und Meinungen, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen. In den letzten zwei Wochen wurde über Kaonavi in den sozialen Medien neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Kaonavi insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Kaonavi können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Kaonavi in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, nutzen Anleger oft den Relative Strength Index, kurz RSI. Für Kaonavi beträgt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen 85,43, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI auf 25 Tage beläuft sich auf 59,07, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Schlecht".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Kaonavi derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2134,51 JPY, während der Kurs der Aktie (1814 JPY) um -15,02 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -12 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".