Kanzler hofft auf gütliche Einigung des Tarifstreits bei der Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hofft angesichts des neuerlichen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL auf eine zügige Beilegung des Konfliktes. Scholz wisse um die Tarifautonomie in Deutschland - das sei Sache der Tarifparteien, sagte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin. "Als Bundeskanzler wünscht er sich natürlich konstruktive und schnelle Gespräche, auf dass die Tarifauseinandersetzungen nach Möglichkeiten in ihren Auswirkungen beschränkt bleiben für die Öffentlichkeit." Der Aufruf, sich gütlich zu einigen, bleibe bestehen. Der Kanzler werde sich in die Auseinandersetzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmischen.

Mit einem rund sechstägigen Streik auf der Schiene erhöht die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn erneut den Druck. Von Mittwochmorgen bis Montagabend soll der Ausstand im Personenverkehr dauern, wie die Gewerkschaft am frühen Montagmorgen ankündigte. Der bundeseigene Konzern rechnet erneut mit erheblichen Einschränkungen im Fern-, Regional- und Güterverkehr. Er kündigte abermals einen Notfahrplan mit stark reduziertem Angebot an./bg/DP/stk