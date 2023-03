Kanzleibooster GmbH wächst weiter: Unternehmen aus Speyer gewinnt kununu-Siegel und sucht mehrere neue Mitarbeiter

Speyer (ots) -Die Kanzleibooster GmbH, eine digitale Unternehmensberatung für Steuerberater mit Sitz in Speyer, nimmt neue Dimensionen an: Wie die Geschäftsleitung bekannt gab, gewann das Unternehmen kürzlich den kununu Award als Top Company 2023. Um das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter gesucht. Besonders gefragt sind Mitarbeiter für den Vertrieb, die Kundenberatung und das Projektmanagement. Aber auch andere Stellen im Unternehmen sind ab sofort verfügbar.Geschäftsführer Michael Wohlfart: "Steuerberater haben gegenwärtig keinen Mangel an Aufträgen. Viel häufiger ist es so, dass sie überlastet sind - und daher keine weiteren Mandanten mehr annehmen können. Grund dafür ist der Fachkräftemangel, der die Branche seit Jahren in Atem hält. Als digitale Unternehmensberatung unterstützen wir Kanzleiinhaber in ganz Deutschland bei der strategischen Ausrichtung, um ihnen dabei zu helfen, mehr Zeit zu gewinnen, eine bessere Betreuung ihrer Mandanten zu ermöglichen und ihren Stress zu reduzieren. Die Nachfrage nach unserem Angebot ist in den letzten Monaten stark gestiegen. Daher möchten wir unser Team nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir neue Kolleginnen und Kollegen, die Interesse daran haben, gemeinsam mit uns zu wachsen."Die Kanzleibooster GmbH wurde von Michael Wohlfart, Bastian Schoder und Dominik Odermatt ins Leben gerufen. Die drei Geschäftsführer verfügen über langjährige Erfahrung und umfassendes Prozesswissen im unternehmerischen Bereich, von dem Steuerkanzleien profitieren können. So unterstützen sie Steuerberater dabei, ihr enormes Arbeitsvolumen zu verringern, ihre Kanzlei entspannter zu führen und sich zukunftssicher aufzustellen. So haben sie bereits über 150 Kanzleien dabei geholfen, ihre Produktivität zu steigern, die Mandantenstruktur signifikant zu verbessern und die Kanzleileitung zu entlasten.Dass die Kanzleibooster GmbH selbst ein ausgezeichneter Arbeitgeber ist, zeigt die jüngste Auszeichnung mit dem kununu-Siegel als Top Company 2023. Nicht nur fordert das Unternehmen viel von seinen Mitarbeitern - es ist im Umkehrschluss auch bereit, viel zu geben. Ein gutes Miteinander und ein kollegialer Umgang sind dem Team dabei besonders wichtig. Gemeinsame Essen, Teamsitzungen und regelmäßige Freizeitaktivitäten sorgen dafür, dass das Personal jeden Tag gerne zur Arbeit kommt. Neue Mitarbeiter werden systematisch eingearbeitet, ehe sie sukzessive mehr und mehr Verantwortung übernehmen. Engagiertes Arbeiten belohnt das Unternehmen mit attraktiven Gehältern, Wertschätzung und hervorragenden Aufstiegsmöglichkeiten. Wer sich für höhere Aufgaben empfiehlt, wird von der Geschäftsleitung gefördert und unterstützt. Außerdem dürfen sich neue Mitarbeiter auf eine offene Kommunikation, ein hohes Maß an Transparenz und modern ausgestattete Arbeitsplätze freuen."Unsere Zielgruppe sind Steuerberater, was vielleicht nicht auf Anhieb spannend klingt. Fakt ist aber, dass wir sehr angenehme Kunden haben, die dankbar und wertschätzend sind. Wir sind mit allen per Du und pflegen ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Nicht nur wachsen wir stetig - wir haben uns in der Branche auch bereits einen sehr guten Namen gemacht. Daher möchten wir uns auch weiterhin in allen Bereichen verstärken. Unsere Mission ist es, unseren Service immer weiter zu verbessern, sodass es in drei bis fünf Jahren in Deutschland keine Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber mehr gibt, die unseren Namen nicht kennen", so Michael Wohlfart.Weitere Informationen finden Bewerber unter https://karriere.kanzleibooster.de/Pressekontakt:Kanzleibooster GmbHMichael Wohlfart, Bastian Schoder und Dominik OdermattE-Mail: info@kanzleibooster.deWebseite: https://kanzleibooster.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Kanzleibooster GmbH, übermittelt durch news aktuell