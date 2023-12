KanzhunADR Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der Kanzhun-RSI liegt bei 30, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 52,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Kanzhun hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Kanzhun auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass sie überwiegend positiv waren. Zudem waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, vor allem positiv. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kanzhun derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 60,4 HKD, während der Kurs der Aktie bei 57,85 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,22 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 57,07 HKD, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus unterschiedlichen Bewertungen, die zu verschiedenen Einstufungen führen.