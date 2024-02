KanzhunADR Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung und Diskussionen über Kanzhun-Aktien bleiben unverändert. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kanzhun-Aktie nahe am GD200 liegt, was ein neutrales Signal ist. Der GD50 deutet ebenfalls auf ein neutrales Signal hin. Der Relative Strength Index zeigt, dass die Kanzhun überkauft ist, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auf Basis der RSI25-Erweiterung wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Kanzhun-Aktie gemischte Bewertungen, mit neutralen Signalen in der technischen Analyse und einer überwiegend positiven Anleger-Stimmung in sozialen Medien.