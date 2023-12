KanzhunADR Aktie: War das schon alles?

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen auf Kanzhun betrachtet und festgestellt, dass die Meinungen und Kommentare überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Kanzhun diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für Kanzhun beträgt 30 und wird damit als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 52,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Kanzhun derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 60,4 HKD, während der Aktienkurs bei 57,85 HKD um -4,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 57,07 HKD, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Kanzhun in den letzten Monaten wenig Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.