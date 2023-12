KanzhunADR Aktie: Knallt es bald?

In den letzten Wochen wurden bei Kanzhun wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Daher erhält Kanzhun in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kanzhun-Aktie beträgt 85, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine klare Überkauft- oder Überverkauft-Situation, wodurch eine Bewertung als "Neutral" erfolgt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Kanzhun. Der GD200 liegt bei 60,25 HKD, während der Aktienkurs bei 57,85 HKD liegt, was eine Abweichung von -3,98 Prozent darstellt. Der GD50 liegt bei 57,07 HKD, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten an acht Tagen hauptsächlich positive Themen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.