Kanye West's Yeezy trennt sich von Gap: Was Sie wissen müssen

Kanye West und Gap Inc (NYSE:GPS) gehen getrennte Wege, nachdem der Rap-Künstler und Designer seine Yeezy-Markenpartnerschaft mit dem Einzelhändler nur zwei Jahre nach der Ankündigung des Deals beendet hat. Was ist passiert: Im Juni 2020 kündigte West eine Partnerschaft mit Gap an, um eine Bekleidungslinie unter der Marke Yeezy Gap zu entwerfen und zu verkaufen.> Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge haben die Anwälte von… Hier weiterlesen