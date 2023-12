Kanto Denka Kogyo-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten zwei Wochen wurde die Kanto Denka Kogyo von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Kanto Denka Kogyo jedoch kaum verändert, weswegen die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 898,43 JPY für den Schlusskurs der Kanto Denka Kogyo-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 853 JPY, was einen Unterschied von -5,06 Prozent ausmacht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 811,16 JPY, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+5,16 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kanto Denka Kogyo-Aktie beträgt aktuell 38, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,15 ebenfalls neutral. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Kanto Denka Kogyo damit ein "Neutral"-Rating.

