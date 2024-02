Kanto Denka Kogyo Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Kanto Denka Kogyo zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Dies basiert auf dem GD200-Wert von 878,99 JPY, was einer Abweichung von +7,28 Prozent vom Aktienkurs (943 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 866,1 JPY weist eine Abweichung von +8,88 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut" klassifiziert wird.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für die Kanto Denka Kogyo-Aktie einen Wert von 40,45 für RSI7 und 35,27 für RSI25 an. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für die Kanto Denka Kogyo festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Kanto Denka Kogyo diskutiert. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Kanto Denka Kogyo daher auf verschiedenen Ebenen mit "Gut", "Neutral" und "Schlecht" bewertet, was auf eine gemischte Bewertung der Aktie hinweist.