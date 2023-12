Kanto Denka Kogyo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Die Kanto Denka Kogyo-Aktie erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25-Wert beträgt 46,12, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Anleger-Stimmung bei Kanto Denka Kogyo in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Kanto Denka Kogyo-Aktie derzeit +1,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt hingegen -9,6 Prozent, was zu einer schlechten Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt sich in einer mittleren Aktivität von Beiträgen sowie kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung für die Aktie von Kanto Denka Kogyo wider, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Kanto Denka Kogyo demnach in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem langfristigen Stimmungsbild.