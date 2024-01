Kanto Denka Kogyo Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Kanto Denka Kogyo als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Kanto Denka Kogyo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,62 und ein Wert für den RSI25 von 39,83, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Kanto Denka Kogyo wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Kanto Denka Kogyo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 896,2 JPY, im Vergleich zum aktuellen Kurs von 863 JPY, eine Abweichung von -3,7 Prozent zeigt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 813,84 JPY, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.