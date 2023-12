Kanto Denka Kogyo Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung unter den Anlegern von Kanto Denka Kogyo ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine gute Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 38,68 neutral bewertet. Die technische Analyse ergibt eine schlechte Bewertung aufgrund des Unterschieds zwischen dem 200-Tage-Durchschnitt (899,48 JPY) und dem letzten Schlusskurs (853 JPY). Auf der anderen Seite erhält die Aktie eine gute Bewertung auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts (810,84 JPY). Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

