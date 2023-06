Kantar BrandZ™ führt Hisense unter den Top 10 der chinesischen Global Brand Builders 2023 auf

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, das führende Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat sich erneut unter den Top 10 der Kantar BrandZ™ Chinese Global Brand Builders platziert. Dies ist das 7. Jahr in Folge, in dem das Unternehmen in der prestigeträchtigen Liste vertreten ist.Gestern (15. Juni 2023) haben Google und Kantar Hisense ausgewählt, weil es seine hochwertigen Fähigkeiten im Bereich der Globalisierung unter Beweis gestellt hat.Die beiden Schlüsselwörter, an denen sich die Qualität der globalen Expansion einer Marke ablesen lässt, sind Eigenmarken und High-End-Marken, die ins Ausland expandieren. Die Tatsache, dass das Unternehmen seit sieben Jahren in Folge zu den Top 10 der globalen Marken gehört, ist auf das langfristige Engagement von Hisense für die Entwicklung der internationalen Marke Hisense und die Herstellung von Spitzenprodukten zurückzuführen. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen stets auf die „Lokalisierung" von F&E, Produktion und Marketing gesetzt, um die Nachfrage des lokalen Marktes mit hoher Effizienz zu befriedigen. Im Jahr 2022 belief sich der Umsatz von Hisense im Ausland auf 75,7 Milliarden RMB, was 41 % des Gesamtumsatzes entspricht, wobei über 83 % auf die internationale Marke Hisense entfallen.„Um eine führende Marke zu werden, müssen wir aus dem unteren Bereich der Mitbewerber in den Spitzenbereich der Branche vordringen und die High-End-Industrie ausbauen", sagte Shaoqian Jia, Vorstandsvorsitzender und CEO, der ebenfalls der Meinung ist, dass High-End der einzig richtige Weg ist, um weltweit eine bekannte Marke zu werden.Im Gegensatz zu den Vorjahren zeigt der diesjährige Bericht, dass die Verbraucher in 11 Überseemärkten auf der ganzen Welt, darunter das Vereinigte Königreich, die USA, Japan, Frankreich, Deutschland und Australien, offensichtlich einen neuen Trend erkennen lassen: Die Verbraucher suchen nach Marken, denen sie sowohl in Bezug auf ihre Funktion als auch auf ihre Ansprüche vertrauen können. Nur wenn wir von preiswerten zu benutzerfreundlichen Marken übergehen, können wir den Markt erobern und neue Verbraucher gewinnen.Von der Herstellung bis zur Kreation, von preisgünstig bis benutzerfreundlich, bringt Hisense weiterhin qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt, um die Bedürfnisse der weltweiten Verbraucher durch technologische Innovation zu erfüllen, den globalen Einfluss der Marke zu steigern und eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. So beschleunigt Hisense seinen Fortschritt auf dem Weg zu einer Weltklasse-Marke und einem erstklassigen Unternehmen.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäftsfeld von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2103898/image_5027250_36808891.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kantar-brandz-fuhrt-hisense-unter-den-top-10-der-chinesischen-global-brand-builders-2023-auf-301853605.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell