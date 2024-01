Kanseki Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie des Unternehmens Kanseki. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Der Kanseki-RSI liegt bei 10,53, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 73,88, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Kanseki-Aktie von 992 JPY deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1343,93 JPY liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1095,5 JPY liegt über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Kanseki in den letzten Wochen kaum verändert hat, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.