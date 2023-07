Kansas City Life Insurance Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Kurs der Aktie Kansas City Life Insurance steht am 04.07.2023, 18:22 Uhr an der heimatlichen Börse OTC US bei 23.25 USD. Der Titel wird der Branche "Lebens- und Krankenversicherung" zugerechnet.

Kansas City Life Insurance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kansas City Life Insurance beträgt das aktuelle KGV 268,84. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" haben im Durchschnitt ein KGV von 41,66. Kansas City Life Insurance ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Kansas City Life Insurance zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kansas City Life Insurance-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,23 USD mit dem aktuellen Kurs (23,25 USD), ergibt sich eine Abweichung von -11,36 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 23,57 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,36 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Kansas City Life Insurance ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.